Moderna / NIAID

Name des Impfstoffs: mRNA-1273

Art: Genbasierter Impfstoff (mRNA)

Redaktioneller Hinweis Viele Forschungseinrichtungen und Firmen weltweit suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Allerdings ist es teils schwierig, unabhängige Informationen zu den Projekten zu erhalten. Manche Teams haben bereits Daten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, die andere Experten beurteilen können. Zu anderen Impfstoff-Kandidaten ist wenig bekannt, manches nur aus Pressemitteilungen der beteiligten Unternehmen. Eine Prüfung der Daten und Methoden ist dann kaum möglich.

Ende Juli hat Moderna mitgeteilt, dass die ersten Patienten im Rahmen einer Phase-3-Studie geimpft worden seien. Insgesamt 30.000 gesunde Probanden sollen an der Studie in den USA teilnehmen.

Die Wissenschaftler*innen der Firma haben im Januar mit der Arbeit an dem Impfstoff begonnen. Mitte März konnte das Unternehmen die erste klinische Studie (Phase 1) in den USA starten. Mitte Juli veröffentlichte Moderna erste Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift New England Journal of Medicine (NEJM). 45 Probanden hatten den Impfstoff in verschiedenen Dosierungen erhalten. Bei allen reagierte das Immunsystem und entwickelte Antikörper. Schwerwiegende Nebenwirkungen traten laut den Forscher*innen nicht auf.

Die US-Regierung unterstützt die Entwicklung finanziell. Die Agentur BARDA hat eine Förderung von knapp einer Milliarde Dollar für die Produktion des Mittels zugesagt. Gemeinsam mit der Firma Lonza sollen in den kommenden Jahren eine Milliarde Dosen in den USA und der Schweiz hergestellt werden. Im Juni teilte Moderna mit, dass das Unternehmen außerdem eine Kooperation mit der Firma Catalent in Philadelphia vereinbart habe. Sie soll 100 Millionen Dosen des Impfstoffs abfüllen, verpacken und verteilen.

Moderna wurde 2010 in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts gegründet, hat etwas mehr als 800 Mitarbeiter*innen und erforscht verschiedene Mittel auf Basis des sogenannten mRNA-Ansatzes gegen unterschiedliche Krankheiten.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 der klinischen Studien sind sowie die der deutschen Firma Curevac und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen.