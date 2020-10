Wie lange dauert es, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht? Wer bekommt ihn zuerst, und wer entscheidet darüber? Wer finanziert die Forschung, wer profitiert? Diesen und anderen Fragen geht der NDR nach und veröffentlicht hier seine Recherchen zur Corona-Impfstoffentwicklung.

+++ Aktuelle Meldungen im Ticker +++

Russland lässt zweiten Impfstoff zu

15.10.2020: Russland hat einen zweiten COVID-19-Impfstoff zugelassen. Das gab Präsident Wladimir Putin Mitte Oktober bekannt. Der Impfstoff wurde vom staatlichen Vector-Forschungszentrum in Sibirien entwickelt und soll seit Juli an 100 Freiwilligen getestet worden sein. Die Ergebnisse sind jedoch noch nicht veröffentlicht worden. Die international vor einer Zulassung eigentlich erforderliche Phase-3-Studie mit Tausenden Freiwilligen hat noch nicht begonnen. Die ersten 60.000 Dosen sollen nun hergestellt werden. Für die Bevölkerung sollen die beiden jetzt zugelassenen Impfstoffe möglichst bald zur Verfügung stehen. "Wir müssen die Produktion des ersten und zweiten Impfstoffs ausweiten", sagte Putin im staatlichen Fernsehen.

Tests für Impfstoff-Kandidaten unterbrochen

14.10.2020: Der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die klinischen Studien zu seinem Impfstoff-Kandidaten ausgesetzt. Grund dafür sei eine ungeklärte Erkrankung eines Probanden, teilte das Unternehmen mit. Die Erkrankung des Studienteilnehmers soll nun von unabhängigen Experten und von internen Ärzten geprüft und bewertet werden. Auch AstraZeneca musste zwischenzeitlich die Tests wegen einer Erkrankung stoppen. In Großbritannien, Brasilien, Südafrika und Indien sind sie wieder aufgenommen worden, in den USA dauert die Prüfung des Vorfalls noch an. AstraZeneca hatte betont, dass ein solcher Stopp nicht ungewöhnlich sei und häufig vorkomme. Auch Johnson & Johnson sagt dies jetzt.

China unterstützt Impfstoff-Initiative Covax

9.10.2020: China hat sich der internationalen Initiative Covax angeschlossen. Ihr Ziel ist es, mögliche Corona-Impfstoffe für ärmere Länder verfügbar zu machen. Bis Ende 2021 will sie zwei Milliarden Impfdosen erwerben und verteilen. Covax wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Organisationen GAVI und CEPI geleitet.

Virologie-Gesellschaft fordert Impfplan

9.10.2020: Die Gesellschaft für Virologie (GfV) rät, mögliche Impfungen jetzt vorzubereiten. Dazu gehöre auch die Aufklärung zur Wirksamkeit und Sicherheit von Covid19-Impfstoffen. Außerdem müsse auch transparent gemacht werden, wie entschieden wird, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll, also welche Bevölkerungsgruppen bevorzugt werden sollten. Denn es sei davon auszugehen, dass der Bedarf zumindest in den ersten Monaten das Angebot übersteigen werde. Nach dem Nationalen Pandemieplan müssten für solch einen Impfplan vier Gruppen definiert werden: Personen, die besonders stark profitieren würden - wie etwa ältere Menschen, Personen, die häufig Kontakt zu gefährdeten Gruppen hätten - wie etwa Pflege- und Gesundheitspersonal, Personen, die das Virus mutmaßlich stark verbreiten könnten und Personen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder der staatlichen Infrastruktur erforderlich seien.

Karliczek erwartet Impfstoff für viele ab Mitte 2021

8.10.2020: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) geht davon aus, dass Mitte kommenden Jahres "breite Teile der Bevölkerung" geimpft werden könnten. Auf einer Pressekonferenz zum Stand der Impfstoff-Entwicklung sagte sie, die Forschung sei "im Moment gigantisch schnell", aber es seien noch wichtige Fragen offen - etwa, wie lange ein Impfschutz anhalte und wie oft geimpft werden müsse. Zudem gab Karliczek bekannt, wie viel das Dessauer Unternehmens IDT Biologika aus dem Impfstoff-Sonderprogramm erhalten soll, nämlich 114 Millionen Euro. Das Forschungsministerium fördert insgesamt drei deutsche Firmen. Bereits bekannt war, dass das Mainzer Unternehmen Biontech 375 Millionen Euro erhält und die Tübinger Firma Curevac 252 Millionen.

Frühere Meldungen finden Sie in der Übersicht.

Überblick: Das Rennen um den Impfstoff

Schon jetzt werden Impfstoffe an Tausenden Freiwilligen getestet. Hier ein Überblick über die Projekte, die am weitesten fortgeschritten sind. Infos zu den Impfstoff-Kandidaten bekommen Sie durch einen Klick auf das jeweilige Entwickler-Team. Die klinische Prüfung ist in verschiedene Phasen unterteilt - mehr dazu in der Bildergalerie unten auf dieser Seite.

Anmerkung: Die Liste umfasst Projekte, die laut WHO mindestens in Phase 2 sind sowie des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF). Normalerweise laufen bei der Entwicklung von Impfstoffen die Phasen nacheinander ab - aktuell jedoch oft gleichzeitig, um den Prozess zu beschleunigen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat zudem erste Zulassungsverfahren gestartet, während die Phase-3-Studien noch liefen ("rolling review"). Der Impfstoff des Gamaleya-Instituts wurde in Russland bereits vor dem Start der Phase 3 für einen Einsatz zugelassen.

