Ein Pflegeheim in Stade greift wegen Personalmangels zu drastischen Mitteln: 20 der gut 120 Bewohnerinnen und Bewohner bekamen nach Angaben der Einrichtung ein Kündigungsschreiben, bis Ende Mai müssen sie ausgezogen sein. Das stellt die alten Menschen und ihre Angehörigen vor große Herausforderungen. Denn auch in anderen Einrichtungen in der näheren Umgebung wurden Pflegeplätze reduziert. Nun stehen Zimmer leer, obwohl dringender Bedarf herrscht. Ein Panorama 3-Team war vor Ort, traf Betroffene und lässt auch die Leitung des Heims zu Wort kommen.