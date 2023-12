Ihme-Zentrum Hannover: Erst die Hoffnung, dann die Pleite

Jeder in Hannover kennt die riesige, marode Burg aus Beton am Ufer der Ihme. Seit Jahren stehen die unteren Geschosse leer, in den Wohntürmen darüber haben viele Menschen Eigentumswohnungen. Sie sorgen sich um die marode Struktur darunter. Die leeren Gewerbegeschosse gehören einer Firma des schillernden Investors Lars Windhorst - mittlerweile ist diese Firma pleite. Für die Bewohner heißt das nichts Gutes, denn nun fehlen pro Monat 450.000 Euro an Hausgeldzahlungen. Am Ende müssen sie wohl teilweise dafür aufkommen. Der vorläufige Insolvenzverwalter gräbt sich unterdessen durch Aktenberge und findet kuriose Informationen, die zur Frage führen: Was wollte Lars Windhorst mit dem Ihme-Zentrum?