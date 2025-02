Pädokriminalität: Missbrauch ohne Ende Stand: 06.02.2025 06:00 Uhr Einem Reporter und einem Informatiker ist es gelungen, in den abgeschotteten Bereich der pädokriminellen Internet-Foren vorzudringen - und durch konsequentes Melden ganze Foren zur Aufgabe zu bringen.

Millionen Daten liefern Einblicke in eine digitale Parallelgesellschaft, die sich im Darknet gebildet hat: Panorama-Reporter Daniel Moßbrucker und Informatiker Tobias Hübers ist es gelungen, in diesen abgeschotteten Teil des Netzes vorzudringen - und es zu infiltrieren. Sie analysierten alle großen Darknet-Foren, um Hinweise auf dort getauschte Aufnahmen zu finden.

Sie meldeten diese Hinweise an Internetunternehmen, so genannte Hoster, die die Inhalte daraufhin offline nahmen. Eine Methode, von der die Ermittlungsbehörden behaupten, sie sei großflächig nicht möglich. Nach einem halben Jahr des konsequenten Meldens lag die pädokriminelle Darknetszene am Boden - und Foren gaben auf.

Ein Webspecial zeichnet den Weg der Recherche nach und erläutert datengestützt, wie Moßbrucker und Hübers die größte Löschaktion gegen pädokriminelle Foren aller Zeiten gelang.

