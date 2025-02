Neuer Bundestag: Unter Männern (Manuskript)

Teil 2:

O-Töne

Panorama: "Herr Merz, im aktuellen Bundestag liegt der Frauenanteil bei ungefähr 36%, der in Ihrer Fraktion noch etwas darunter und mit Blick auf den künftigen Bundestag. Sieht nicht so aus, als würde das viel besser werden. Sie werben ja schon eine ganze Weile für deutlich mehr Frauen in Ihrer Bundestagsfraktion. Warum funktioniert das nicht?"



Friedrich Merz, Kanzlerkandidat CDU: "Also zunächst einmal, was das Thema Frauen betrifft: Woher wissen Sie, dass das nicht funktioniert? Die Wahlkreise sind zum Teil neu aufgestellt worden, und es gibt viele Frauen, die in den Wahlkreisen aufgestellt worden sind. Und jetzt geht es darum, dass sie ihre Wahlkreise gewinnen. Ich werde auch viele von den Frauen unterstützen, habe das auch in der Vergangenheit schon getan. Ich hoffe, dass uns das gelingt."



Panorama: "Also rechnen Sie mit einem steigenden Anteil? Nach der nächsten Wahl?"



Friedrich Merz: "Ich rechne und ich erhoffe einen steigenden Anteil und werbe bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland dafür, insbesondere die Frauen zu wählen, die in unseren Wahlkreisen aufgestellt worden sind."