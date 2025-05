Hamas-Geiseln: Welche Rolle spielte "Bild"? Stand: 15.05.2025 14:00 Uhr "Bild" veröffentlichte ein Geheimpapier der Hamas - und half so Premier Netanjahu aus einer innenpolitischen Klemme. Den Geiseln habe der Bericht geschadet, sagen Angehörige. Zentrale Figuren der Affäre sind in Israel mittlerweile wegen Geheimnisverrats angeklagt.

von Stefan Buchen

Wenig spricht dafür, dass das geschichtliche Urteil über Benjamin Netanjahu sehr gnädig sein wird. Viel spricht hingegen dafür, dass er als der Premierminister in die Geschichte eingehen wird, der die israelische Demokratie ruiniert und einen blutigen Krieg in Gaza mit Zehntausenden Opfern in die Länge gezogen hat, um sich und seine hypernationalistische Koalition an der Macht zu halten. Auch auf Kosten des Lebens israelischer Geiseln. Ein Freund ist ihm auf diesem Wege treu geblieben, könnte das historische Urteil lauten: die deutsche "Bild"-Zeitung und der Axel-Springer-Konzern.

Etwa zwanzig noch lebende israelische Geiseln werden von der nationalreligiösen Palästinenserorganisation Hamas immer noch in Gaza festgehalten. Hamas und verbündete Gruppen hatten im Zuge des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 rund 250 Menschen aus Israel nach Gaza entführt. Ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung aller Geiseln würde den Krieg womöglich beenden. Und genau das will der Regierungschef nicht. "Wir gehen mit steigender Feuerkraft gegen die Hamas vor", sagte Netanjahu am 18. März. Danach präzisierte er das Vorgehen der Armee im Gazastreifen: "Wir besetzen Land."

"Diese israelische Regierung will Krieg führen bis zum bitteren Ende, bis zum absoluten Sieg", sagt nicht ohne Sarkasmus der Geschichtsprofessor Moshe Zimmermann. Nach der Freilassung einiger Geiseln brach Netanjahu im März ein zweiphasiges Abkommen mit der Hamas ab und ließ erneut Soldaten in den Gazastreifen einmarschieren.

Wie Netanjahu "Bild" für seine Zwecke einspannte

Krieg statt Abkommen zur Freilassung aller Geiseln: Bei dieser Linie bekam der Regierungschef im vergangenen September eine bemerkenswerte Schützenhilfe von der "Bild"-Zeitung. Daraus ist eine Affäre entstanden, die immer neue Kreise zieht und Israel bis heute in Atem hält.

Netanjahu benutzte das Springer-Blatt Anfang September, um diese zentralen Botschaften in die Welt zu senden: Hamas sei an einem schnellen Ende des Krieges nicht interessiert. Verhandlungen seien deshalb müßig. Die Angehörigen der Geiseln, die einen Deal zur Freilassung aller Entführten fordern, spielten der Hamas in die Hände, so "Bild" am 6. September 2024. Die Netanjahu-Kritiker betrieben also, den Eindruck vermittelt "Bild", mit ihren Kundgebungen das Geschäft der Hamas-Terroristen. "Bild" stütze seinen Exklusivbericht auf ein "geheimes Kriegspapier" des Hamas.

Für Netanjahu kam der Bericht gerade recht, denn er war eine Woche zuvor in akute Erklärungsnot geraten: Am 31. August hatten Hamas-Leute sechs israelische Geiseln in einem Tunnel im südlichen Gazastreifen durch Kopfschüsse ermordet. Auslöser war wohl, dass israelische Soldaten sich überirdisch dem Versteck genähert hatten. Der Fall zeigte: Militäroperationen in Gaza können das Leben der Entführten gefährden.

Der sechsfache Mord löste in Israel die größten und heftigsten Anti-Netanjahu-Kundgebungen seit Kriegsbeginn aus. Die Demonstranten forderten ein Abkommen, um die verbliebenen Geiseln zu retten. Netanjahu stand unter Druck. Der "Bild"-Artikel vom 6. September brachte ihm Entlastung, denn daraus folgte, dass die Demonstranten genau das tun, was die Hamas will. Der deutsche Artikel wurde von der israelischen Presse breit aufgegriffen. Netanjahu selbst zitierte "Bild" zwei Tage später in der Kabinettsitzung: Hamas will die Israelis gegen die Regierung aufstacheln, steht doch in der "Bild"!

Angehöriger: "Bild"-Artikel hat den Geiseln geschadet

Yahuda Cohen demonstriert fast ununterbrochen für die Freilassung seines 20-jährigen Sohnes Nimrod. Der junge Soldat wurde am 7. Oktober entführt. Wenn der Vater Verhandlungen mit der Hamas fordert, fühlt er sich nicht als nützlicher Idiot der Terroristen. Die "Bild"-Story habe Netanjahu geholfen, sagt Cohen im Gespräch mit Panorama in Tel Aviv. Den Geiseln habe der "Bild"-Artikel geschadet. "Die 'Bild'-Zeitung ist Teil von Netanjahus Giftmaschine geworden", meint der Vater des Entführten. Die Pressekampagne habe manchen davon abgehalten, sich den Protesten anzuschließen. "Das ist psychologische Kriegsführung gegen das eigene Volk", bekräftigt Historiker Zimmermann. "Und die 'Bild'-Zeitung war hier ein wichtiges Instrument."

Was im Hamas-Papier steht

Der "Bild"-Artikel vom 6. September beruhte auf einem Positionspapier des "Militärgeheimdienstes" der Hamas. Verfasst wurde es von einem unbekannten Hamas-Mann im Frühjahr 2024. "Bild" erweckte den Eindruck, als hätte Terrorchef Yahya Sinwar (der im Oktober 2024 von israelischen Soldaten getötet wurde) persönlich das Dokument "abgesegnet".

Panorama konnte den Text des Dokuments einsehen. Die Zitate der "Bild" sind korrekt - so steht in dem Dokument tatsächlich, dass die Hamas aus ihrer Sicht Klauseln in einem Abkommen verbessern wolle, "selbst wenn die Verhandlungen über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden." "Bild" schließt daraus, dass Hamas "ein schnelles Ende des Krieges egal" sei. Ebenso heißt es im Papier, die Hamas solle den seelischen Druck auf die Familien der Geiseln erhöhen. Auch das berichtet "Bild".

Aus der Abschrift, die Panorama einsehen konnte, lässt sich allerdings auch ableiten, dass die Hamas letztlich an einem Abkommen mit Israel interessiert ist. Man müsse in den Verhandlungen "Flexibilität" zeigen, heißt es. Ebenso zeigt der Text das Interesse der Hamas, eine möglichst lange Waffenruhe zu erreichen. Die Rede ist von 84 Tagen, was einen Schritt zur vollständigen Beendigung des Krieges bedeuten würde. Diese Aspekte des Dokuments werden in dem "Bild"-Artikel vernachlässigt. "Das Dokument enthält mehr Kompromissbereitschaft der Hamas im Hinblick auf ein Abkommen als die 'Bild'-Zeitung nahelegt", sagt der israelische Investigativjournalist Ronen Bergman, der den Fall untersucht und darüber in der Zeitung "Yediot Aharonot" berichtet hat.

Israelische Medien weigerten sich, das Papier zu veröffentlichen

Aber nicht nur die Inhaltswiedergabe durch die "Bild" hatte Konsequenzen. Die Tatsache, dass das deutsche Boulevardblatt überhaupt Informationen aus dem Hamas-Papier erhielt, erweist sich als noch folgenreicher. Israelische Sicherheitskräfte hatten es in Gaza in ihren Besitz gebracht. Ein Angehöriger des Militärgeheimdienstes gab es im Juni 2024 an den Militärsprecher von Netanjahu, Eli Feldstein. Nach der Ermordung der sechs Geiseln Ende August bemühte sich Feldstein, Informationen aus dem Papier in der Presse zu platzieren.

Er sprach israelische Journalisten an. Diese weigerten sich allerdings, das Papier zu veröffentlichen, weil die Militärzensur dies nicht genehmigte. "Wen hast Du im Ausland, der eine große Geschichte raushauen könnte?", fragt Feldstein am 3. September per Textnachricht einen anderen Netanjahu-Vertrauten, Jonathan Urikh, der den Regierungschef seit zehn Jahren medienstrategisch berät. Die Wahl fällt schnell auf die "Bild". Nachdem die Story drei Tage später erscheint, schreibt Urikh an Feldstein: "Entspann Dich. Der Boss ist zufrieden." Der Boss: das ist Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Anklage gegen Netanjahu-Sprecher

Diese Einzelheiten gehen aus einer Anklageschrift gegen Feldstein und den Reserveoffizier des Militärgeheimdienstes hervor, der das Dokument dem Netanjahu-Vertrauten gab. Ihnen wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Die Veröffentlichung in der "Bild" habe den Zweck verfolgt, den öffentlichen Diskurs in Israel über den Umgang mit der Geiselfrage zu beeinflussen, heißt es in der Anklage. Die Verbreitung der geheimen Information in einem Massenmedium habe "Menschenleben gefährdet".

Die Strafermittlungen gegen die zwei Männer hatten unmittelbar nach dem Erscheinen des "Bild"-Artikels begonnen. Feldstein und sein Komplize wurden festgenommen. Die Veröffentlichung der geheimen Information habe dem Kriegsziel geschadet, die Geiseln zu retten, schreibt der zuständige Haftrichter in einem Beschluss vom 3. November 2024. Wann die Gerichtsverhandlung beginnt, ist unklar.

Die Affäre hat erheblich zu einem Zerwürfnis an der Staatsspitze Israels beigetragen. Geheimdienstchef Ronen Bar, unter dem die Ermittlungen gegen die Zuträger der "Bild" ursprünglich liefen, und Netanjahu haben sich zerstritten. Netanjahu hat entschieden, Bar loszuwerden. Der Shin-Bet-Chef kündigte an, im Juni sein Amt niederzulegen. Er hat Netanjahu vorgeworfen, ein Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln behindert zu haben.

Panorama hat den Springer-Konzern gefragt, was er zu der Kritik sagt, dass "Bild" sich für das Ziel von Benjamin Netanjahu hat einspannen lassen, die Protestbewegung in Israel, zu der auch Angehörige der Geiseln gehören, zu diskreditieren. Ein Sprecher antwortete: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu redaktionellen Prozessen und Quellen grundsätzlich nicht äußern oder diese kommentieren." Das Büro von Premierminister Netanjahu ließ eine Panorama-Anfrage unbeantwortet.

Weitere Vorwürfe jenseits der "Bild"-Affäre

Angeklagte und Verdächtige in der "Bild"-Affäre, wie sie in Israel genannt wird, sehen sich inzwischen weiteren Vorwürfen ausgesetzt. Die Netanjahu-Vertrauten sollen etwa von Qatar, dem langjährigen Patron der Terrororganisation Hamas, Geld erhalten haben. Sie sollen sich im Gegenzug für positive Berichterstattung über den Golfstaat eingesetzt haben. Netanjahu-Buddy Jonathan Urikh sitzt deswegen in Untersuchungshaft.

"Bild" hat Premierminister Netanjahu seit Beginn von dessen zweiter Amtszeit 2009 oft im Blatt gehabt. Man bekam exklusive Interviews, sogar eine zweiseitige Geschichte über Netanjahus Ehefrau Sara im Jahr 2012: "Wie schwer ist es, die First Lady von Israel zu sein?" Der Vorstandsvorsitzende des Springer-Konzerns, Mathias Döpfner, kennt Netanjahu persönlich. 2014 kaufte er von einem Bekannten Netanjahus das Anzeigenportal Yad2 für rund 200 Millionen Euro - nach Einschätzung von Fachleuten ein sehr stattlicher Preis. In einem der Korruptionsprozesse gegen Netanjahu ist Döpfner als Zeuge geladen.

Nach dem 7. Oktober 2023 führte Star-Reporter und "Bild"-Vize Paul Ronzheimer zwei lange und freundliche Interviews mit dem Premierminister. Dazu Interviews mit Netanjahus Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer, dem nationalen Sicherheitsberater Tsahi Hanegbi und Verteidigungsminister Israel Katz. Anderen deutschen Journalisten bleiben solch exklusive Zugänge verwehrt.

Den Höhepunkt erreichte die Kooperation zwischen Springer und Netanjahu mit dem Leaken des Geheimpapiers am 6. September 2024. Autoren des Artikels waren Ronzheimer und sein Kollege Filipp Piatov. Die Folgen drohen Netanjahu über den Kopf zu wachsen. Vielleicht wird einigen im Springer-Konzern inzwischen doch etwas mulmig.

