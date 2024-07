Sendedatum: 06.12.2007 22:15 Uhr Kriminelle Vereine - Spendenbetrug leicht gemacht

Etwa 600.000 Vereine gibt es in Deutschland. Viele helfen: Kindern, Tieren, Armen und Alten. Und wer spendet, der tut Gutes. Die Frage ist nur: wem? Einige der sogenannten Hilfsorganisationen lassen einen Großteil des gesammelten Geldes in der eigenen Tasche verschwinden. Für mitleidige Spender ist schwer zu erkennen, ob es sich um seriöse oder kriminelle Vereine handelt. Es gibt in Deutschland kaum staatliche Kontrollen.

VIDEO: Kriminelle Vereine - Spendenbetrug leicht gemacht (7 Min)

Nur die Hälfte der Länder hat noch ein Sammlungsgesetz, das regelt, wer wofür sammeln darf. So ermöglicht die Politik auch dubiosen Hilfs-Vereinen, unkontrolliert mit der Spendenbüchse loszuziehen. Da bleibt es ein "Betriebsgeheimnis", ob und wieviel Geld wirklich bei den Bedürftigen ankommt.

