Normalerweise sollten die Straßen sicherer werden, wenn die Polizei ausrückt. Nicht so in Berlin, wenn die Beamten in ihre nagelneuen Streifenwagen der Marke BMW steigen. Dann ist Gefahr im Verzug, denn die Hauptstadt-Polizisten scheinen ihre 177 PS starken und bis zu 220 Stundenkilometer schnellen Gefährte nicht zu beherrschen: In den letzten zwei Jahren waren die Beamten damit in rund 500 Verkehrsunfälle verwickelt, etwa 400 davon hatten sie selbst verschuldet. mehr