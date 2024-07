Neun Säuglinge - vermutlich getötet von der Mutter kurz nach der Geburt, verscharrt in mehreren Blumenkästen. Es ist der schwerste Fall von Kindstötungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Siebzehn Jahre lang will niemand etwas bemerkt haben. Wegsehen, wenn es um Kinder geht, ist in Deutschland keine Seltenheit. mehr