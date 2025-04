14 Wahlen finden allein in diesem Jahr in Deutschland statt. Von Hamburg bis nach Thüringen, gewählt wird in der ganzen Republik. Ob Kommunalwahl, Landtagswahl oder Europawahl, das Prozedere ist jedes Mal identisch: Die Polit-Stars der Parteien reisen von Wahlschlacht zu Wahlschlacht und präsentieren sich als Heilsbringer. mehr