Sarah ist sieben Jahre alt und hat große sprachliche Defizite: "Das Mädchen Zähne putzen" - so beschreibt Sarah ein Bild, auf dem ein Mädchen Zahnpasta auf eine Zahnbürste drückt. Viele Kinder in ihrem Alter sind in ihrer sprachlichen Entwicklung und in ihren motorischen Fähigkeiten weit zurück. mehr