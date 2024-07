Acht Jahre lang unterrichtete Andreas Molau an der Waldorfschule in Braunschweig. In seiner Freizeit schrieb er Artikel für rechtsextreme Zeitungen. An seiner Schule will von dieser Gesinnung niemand etwas gewusst haben, bei seinen Kollegen galt er immer als 'Linker'. Nach dem Wahlerfolg der NPD in Sachsen bekommt er dann vor kurzem ein Jobangebot von deren Chef Holger Apfel. Molau outet sich als Rechter und kündigt seiner Schule. mehr