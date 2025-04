Lange war er geheimnisumwittert, jetzt liegt er Panorama vor: der Vertrag über die "Beratungen zu politischen Entwicklungen in Deutschland und in Europa" zwischen Leo Kirch und Helmut Kohl. Der Alt-Kanzler hat dabei als Polit-Rentner noch mal drei Jahre lang kräftig abkassiert: mehrere hunderttausend Euro. Aber für was? mehr