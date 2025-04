Was geschah am 11. September wirklich? Wurde das World Trade Center in die Luft gesprengt und das Pentagon von einer Rakete getroffen? Verschwörungstheoretiker sind sich dessen sicher. Und: Hinter all diesen Anschlägen steckt vermutlich die CIA und nicht Al Qaida. Dichtung oder Wahrheit? Panorama hat in der vergangenen Sendung diese Theorien nachrecherchiert und als falsch belegt. mehr