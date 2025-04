Neue Computer, altes Chaos - Das marode Fahndungssystem der Polizei

Es hätte die deutsche Polizei bei der Fahndung nach Verbrechern und Terroristen an die Spitze in Europa gebracht: das Computersystem INPOL-Neu. Fast zehn Jahre hat das Bundeskriminalamt an dem Projekt gebastelt, 115 Millionen Mark Steuergelder sind bislang geflossen, doch noch immer funktioniert INPOL-Neu nicht. Im Oktober wollte das Bundeskriminalamt den Startschuß geben - doch der Beginn des großen Projekts ist, wie Panorama in der vergangenen Sendung berichtete, erst einmal auf die Jahreswende 2003 /2004 verlegt worden. Mittlerweile sind neue Details des Computerchaos im BKA bekannt geworden: ein interner Prüfbericht des Bundesinnenministeriums schließt nicht mehr aus, daß das Projekt in seiner jetzigen Form eingestellt wird. Und der Bundesrechnungshof droht dem BKA, wegen des Mißmanagements den Etat zu kürzen. mehr