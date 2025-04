Panorama vom 1. November 2001

"Die kann es nicht!" Spätestens seit dem CSU-Parteitag in Nürnberg ist klar: die Männer der Union trauen Angela Merkel nichts mehr zu. Eine Frau an der Spitze und dann noch in einer Krisensituation, das geht nicht, so die männliche Meinung. Trotz vieler Fehler, die die CDU-Parteivorsitzende Angela Merkel gemacht hat, die Demontage ihrer Person über ihre Weiblichkeit wirft ein schlechtes Image auf den Umgang der Politiker mit den Kolleginnen. Die Zahlen sprechen für sich. Noch immer sind wenige Frauen in den Spitzenämtern der Politik. In der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag sind unter 245 Abgeordneten gerade mal 45 Frauen zu finden. Panorama war in Berlin und hat Politikerinnen aller Parteien nach ihren Erfahrungen mit den männlichen Kollegen im Bundestag gefragt. Eine Emanzipationsbilanz im 21. Jahrhundert. mehr