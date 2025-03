Panorama vom 6. April 2000

Einen Sturm der Entrüstung haben wir mit einem Beitrag in der vorigen Ausgabe vor drei Wochen ausgelöst. Wir hatten aufgezeigt, dass es den Älteren in unserem Lande heute so gut wie geht wie keiner Senioren-Generation zuvor, dass Armut immer weniger eine Last der Alten, sondern immer mehr eine Belastung für jüngere Menschen ist. Tausende Rentner hielten in wütenden Anrufen und e-mails gegen. Den Jungen gehe es viel zu gut, die wollten doch oft gar nichts mehr leisten. mehr