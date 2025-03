Panorama vom 3. August 2000

Jetzt haben es alle schon immer gewusst und ja schon immer gesagt, wie gefährlich die Nazis sind, wie gut organisiert, wie unberechenbar, und wie wenig sie dem Klischee der armen, arbeits- und orientierungslosen Jugendlichen, aufgewachsen mit zu wenig Mutterliebe und Lebenschancen, entsprechen. Die so wohlmeinenden Erklärungsmuster entschuldigen, helfen in Wahrheit aber kaum weiter und sind auch nur noch schwer zu ertragen. Warum haben sie alle, die nun mehr Härte verlangen, nicht schon viel früher etwas getan? Ich werde den Verdacht nicht los, dass es sich bei der nach dem Anschlag in Düsseldorf wieder entfachten Diskussion nur um ein wohlfeiles Sommerlochthema mit hohen Profilierungsaussichten handelt. Denn die Gewalt, die Hetze und die Angst, über die nicht nur Panorama schon seit zehn Jahren berichtet, ist nun wahrlich nicht neu. Zehn Jahre Schönreden, Heuchelei und ein bisschen Aktionismus. mehr