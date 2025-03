Panorama vom 27. April 2000

Zu teuer, zu ineffizient, marode. Selten sind sich Fachleute so einig. Wenn es um unser Gesundheitswesen geht, dann meinen alle, es muss etwas geschehen, und zwar schnell - nur was? Da werden viele gute, aber auch abstruse Vorschläge diskutiert, zum Beispiel Ärzte nach Leistung, also nach Behandlungserfolgen zu bezahlen. Ja, und dann werden für das kommende Jahr auch wieder Beitragserhöhungen der Krankenkassen in Aussicht genommen. Umso aberwitziger erscheint da ein Beschluss, für den sich der Bundesausschuss für Ärzte und Kassen ausgesprochen hat: Neue Therapien, deren Nutzen längst anerkannt ist, dürfen in Zukunft wohl nur noch abgerechnet werden, wenn die Behandlung im Krankenhaus erfolgt, auch wenn es ambulant ebenso erfolgreich möglich wäre. mehr