Panorama vom 24. August 2000

Auch gegen die Gewalt, die eigentlich nicht zu erklären ist. Sie ist nicht politisch motiviert oder verbrämt, es ist einfach Gewalt. Da sitzt ein 15-jähriger Junge auf einem verwahrlosten Garagengelände in Neubrandenburg auf einem alten Autositz. Und dann kommen drei Schläger und bringen ihn um, einfach so, "aus Langeweile und Frust", wie sie später zu Protokoll geben. Andere sehen aus sicherer Entfernung zu, rufen aber immerhin die Polizei, wenn auch zu spät. Das geschah am vergangenen Freitag. Fassungslos, ohne Erklärungen sind die Menschen nicht nur in dieser Stadt. Warum? Wie konnte es dazu kommen? Und gerade in Neubrandenburg, das eigentlich eine vorbildliche Jugendarbeit aufzuweisen hat? mehr