Panorama vom 20. Januar 2000

Kein fröhliches Gesicht - nur zu verständlich. Die CDU steht - wie das ganze Land - unter Schockstarre. Ein Vierteljahrhundert Parteivorsitz, 16 Jahre Kohl-Regierung, in der so einige sich wie Mitglieder einer Art Staatsmafia aufführten. 16 Jahre lang ein autoritäres, sich selbst isolierendes Regiment mit nur wenigen Vertrauten. Wer aufmuckte, wurde geschasst. Wie konnte das geschehen? Wie konnte die CDU-geführte Regierung den fließenden Übergang zu einem Kohl-Regime schaffen, zu einem Oggersheimer Absolutismus, in dem kaum noch jemand wagte, kritische, unbequeme Fragen - speziell über die Finanzen - zu stellen? Bequemlichkeit, einfach wegschauen, wenn von den unendlich sprudelnden Geldquellen des großen Vorsitzenden die Rede war? Oder einfach Angst vor Sanktionen in der Crew der Kopfnicker, vielleicht auch eine Mischung aus beidem? mehr