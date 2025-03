Panorama vom 18. Mai 2000

Wenn es um Ehrlichkeit geht, haben Menschen ja bekanntlich eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Das gilt wohl in besonderem Maße für so einige Politiker, die bestimmte Dinge später gar nicht gewusst haben wollen, sich nicht erinnern können, gar nicht dabei waren und so weiter - wir kennen das. Man mag zugute halten, dass das Amt, das politische Geschäft, die Menschen verändert, korrumpiert, dass vielleicht auch nicht alles ans Licht der Öffentlichkeit gehört. Aber wenn eine Frau, die früher parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium war, Beraterhonorare in Millionenhöhe kassiert, und zwar von Firmen, die erfolgreich um Rüstungs- und andere Aufträge mit der Kohl-geführten Bundesregierung verhandelt haben, dann sollte man schon mal Fragen stellen. Erst recht, wenn es sich dabei um eine Frau handelt, die früher von CDU-Partei-Kollegen respektvoll "Mutter Courage" genannt wurde, weil sie als warmherzig und politisch sehr geschickt galt. Umso erstaunter sind ihre politischen Freunde nun über ihre so gut bezahlte Tätigkeit, von der bisher niemand so genau weiß, wie sie eigentlich aussah, was man für so viel Geld denn so tun musste. Und auch in ihrer Gemeinde, in ihrer Familie ist man erstaunt, aber auch erbost über die Frau, die Millionen scheffelte. mehr