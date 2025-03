Panorama vom 10. Februar 2000

Zur Macht gehört eben auch - zumindest erst mal - die Interpretationshoheit und die Freiheit, sich so zu erinnern und zu verhalten, wie es am besten passt - oder? Das eklatanteste Beispiel für dieses Missverständnis ist Helmut Kohl. An diesem Mann haben sich schon so einige abgemüht, haben ihn gedeutet, ihn erklärt. Bücher wurden über das Phänomen, das Prinzip Kohl und sein höfisches System geschrieben. Kohl und wie er die Welt sah. Nun haben sein Politikverständnis, seine Amtsführung nicht nur die CDU, sondern die Bundesrepublik erschüttert und einer offenen Parteiverdrossenheit viel Raum gegeben. Das Versagen der CDU wird fast unweigerlich dem Staat und seinen Institutionen angelastet. Bleibt dieser Mann nun für die Geschichte der Nachkriegszeit ein Gigant oder ein ruchloser Täuscher, dem es nur um seine Macht und um deren Erhalt ging? Müssen die Kohl-Biographen die Geschichte umschreiben oder nur ihre Bücher? mehr