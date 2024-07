Panorama vom 14. September 2000

So manche Bürgerpflicht ist eine Last. Man denke nur an Steuern, Nicht nur an Ökosteuern, wer zahlt sie schon gern... Erst recht, wenn man sie nicht so recht einsieht, wenn sie einem als überflüssig, als reine Geldschneiderei erscheinen. So muss jeder, der z.B. in Berlin oder in einigen anderen Großstädten ein Appartement mietet und seinen Wohnsitz eigentlich woanders hat, eine sogenannte Zweitwohnungssteuer zahlen. mehr