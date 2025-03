Panorama vom 8. Oktober 1998

Jetzt geht es um öffentliche Toiletten - ein in der Tat ungewöhnliches Thema für ein politisches Magazin. Aber eigentlich geht es um räuberische Erpressung, das Einschleusen von Ausländern und Steuerhinterziehung. Jeder von uns kennt es: eine Autobahnraststätte, eine Toilette, im Flur davor ein Tisch mit einem Tellerchen für's Trinkgeld. 50 Pfennig, manchmal eine Mark für die Toilettenfrau. Aber das wenigste davon darf sie behalten. Denn beim Trinkgeld - und da kommt so einiges zusammen - verdienen noch viele mit. Organisierte Kriminalität, so die Polizei, in bundeseigenen Räumen, denn die Autobahnraststätten gehören dem Staat. mehr