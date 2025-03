Panorama vom 29. Oktober 1998

Können Sie sich vorstellen, ohne Lohn zu arbeiten und dann noch Ihren Chef dafür zu bezahlen, daß er Ihnen einen Job gibt? Kapitalismus brutal, so etwas hat man aus den USA schon gehört. Inzwischen ist das auch in Deutschland Realität. In der letzten Panorama-Sendung haben wir Ihnen gezeigt, daß Toilettenfrauen und -männer in bundeseigenen Autobahnraststätten nicht nur keinen Lohn vom Arbeitgeber erhalten, sondern dann auch noch große Teile ihres Trinkgeldes ihn abgeben müssen. Der Vorstand der bundeseigenen Tank & Rast AG hat nach der Sendung die Pächter der Toiletten in einem Brief nachdrücklich verwarnt und Kontrollen angekündigt. Und uns haben viele Zuschauer geschrieben. Einigen Hinweisen sind wir daraufhin nachgegangen. Das Ergebnis ist nicht sehr erfreulich: Auch in Kaufhäusern müssen diejenigen, die dort die Toiletten für uns sauberhalten, vom Trinkgeld ihren Arbeitgeber bezahlen. Besondere Variante: Karstadt und Kaufhof verdienen in Einzelfällen da wohl noch kräftig mit. mehr