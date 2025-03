Panorama vom 28. Mai 1998

Links und dürftig sitzen seine Kontrahenten dann da, so sagte der CDU-Generalsekretär. Weniger links, aber dürftig - so beurteilen wohl viele in seiner eigenen Partei seine Verdienste. Deshalb ja der neue Chef-Berater Tiedje in Kohls Riege. Der wird sich auch schwer tun, dem Volk zu erklären, wie es denn um das wichtigste Thema im Wahlkampf steht: Arbeitsplätze. Unsere Regierung hielt - das wissen wir alle - nicht viel von staatlichen Einmischungen und Bemühungen. So sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, kurz: ABM, unerwünscht. Alles Geschwätz von gestern, denn besondere Zeiten - Wahlkampfzeiten - erfordern besondere Maßnahmen. Nun, wie kurz vor jeder Bundestagswahl, werden die Arbeitslosen zwar nicht von der Straße, aber aus der Statistik gebracht, mit vielen neuen ABM-Stellen. mehr