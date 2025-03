Panorama vom 26. Februar 1998

Es gab Zeiten, da war noch wirklich alles in Ordnung. Damals, in den optimistischen 70ern: Tränen logen nicht, Wunder gab es immer wieder, auch Betten im Kornfeld, Fiesta Mexicanas, und später war das Leben ein Festival der Liebe. Bewahrer der heilen Schlagerwelt ist der "Grand Prix Eurovision de la Chanson". Der Titel des internationalen Wettbewerbs klang zwar schon immer deutlich besser als die meisten Musikstücke, die man dort zu hören bekommt, aber jetzt droht ein echter Skandal. Das deutsche Image auf der internationalen Schlagerbühne ist ernsthaft in Gefahr, denn plötzlich gibt es ein deutsches Liedgut, das weder vom Inhalt noch von der Präsentation rundherum appetitlich ist. In der Welt der Fönfrisuren und Schwiegersohntypen ist dieser schräge Vogel aufgetaucht: Guildo Horn, ein ehemaliger Musiktherapeut, der sich als Sangesbruder zu Höherem berufen fühlt und der dem deutschen Schlagergut neues Leben einhauchen möchte. mehr