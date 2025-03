Panorama vom 19. November 1998

Wir haben noch eine Pannenserie, über die wir berichten wollen. Ein brennender Frachter vor der Nordseeinsel Amrum - die Bilder haben wir in den vergangenen Wochen in fast jeder Nachrichtensendung gesehen. Eine Folge von Fehleinschätzungen, verspäteten Reaktionen und falschen Maßnahmen. Am Ende dann ölverschmutzte Strände und verendete Vögel. Eine Frage blieb bisher unbeantwortet: Wie kann es sein, daß so ein Frachter derart unterversichert ist, daß die entstandenen Schäden - und bisher sind das rund 10 Millionen Mark - am Ende zum großen Teil die Steuerzahler, also wir, bezahlen müssen. mehr