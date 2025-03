Panorama vom 16. Juli 1998

Sie erinnern sich an Ramstein, das Flugschauunglück, bei dem 67 Menschen starben und 350 verletzt und zum Teil dauerhaft geschädigt wurden? Die überlebenden Opfer solcher Katastrophen und ihre Familien bekommen in der Regel kaum Ausgleich, nur wenig Geld für das erlittene Leid. Aber wie man in den Genuß von Schmerzensgeld kommt, auch ohne schwer zu leiden, das zeigen uns die Schönen und Reichen dieser Gesellschaft. So werden heimlich geschossene und in bunten Blättern gedruckte Fotos, die zum Beispiel das flexible Liebesleben des Hochadels zeigen, mit viel Geld kompensiert. Wenn es um die pikierte Prominenz geht, dann ist die gängige Rechtsprechung sehr engagiert - und die Gesetzeslage läßt das auch zu. Aber Normalbürger, denen wirklich Leid und Schmerz zugefügt wird, können von dieser Art der Genugtuung nur träumen. mehr