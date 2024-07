Panorama vom 13. März 1997

Das Jahr ist gerade elf Wochen alt. In dieser Zeit wurden mindestens zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Ich rede von den Opfern rechtsextremistischer Brutalität. Sie hat wieder zugenommen, und das trotz härterer Gerichtsurteile, Anti-Gewaltprogrammen, zahlloser Konferenzen und Podiumsdiskussionen. In so einem Klima, so meint man, sollten auch unsere Politiker ganz vorsichtig sein. Was sie so von sich geben, wird von verblendeten Glatzköpfen gern als Legitimation zum Weiterprügeln und -morden ausgelegt. Schnell fühlen sie sich bestätigt in der Annahme, sie seien Vollstrecker des Volkswillens, der von oben propagiert wird. In diese Zeit fällt nicht nur die Diskussion um die Wehrmachtsausstellung, sondern auch ein Ausspruch des Berliner CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Landowsky vor laufenden Fernsehkameras. Er gilt als Anheizer, als Bürgermeister Diepgens Mann fürs Grobe. mehr