"Ein Mehrfamilienhaus ist" - nach Auffassung des Amtsgerichts Neuß - "kein Kloster, und Kinder können auch nicht wie Hunde an die Kette gelegt werden". Wären alle Gerichte so kinderfreundlich eingestellt, hätten vermutlich nicht so viele kinderreiche Familien juristischen Zoff mit Nachbarn und Vermietern. Seitdem in unseren Häusern immer mehr Singles und ältere Leute leben, sinkt die Toleranz gegenüber Kinderlärm. Immer mehr Nachbarn sehen in einem kleinen Fußballkick im Wohnzhimmer oder einer Skateboard-Fahrt auf dem Flur unzumutbare Belästigungen, die sie zu einer Mietminderung nutzen. mehr