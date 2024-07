"Stern"-Preis für "Slahi und seine Folterer"

Stand: 22.06.2022 21:56 Uhr

Der "Stern"-Preis für die beste Investigation ging an den Panorama-Film "Slahi und seine Folterer". Den Preis in der Kategorie "Lokal" ging an RB für "Bremer Baugesellschaft: Wohnungen nur für Weiße?".