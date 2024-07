In Halle machen die Fans Affenlaute, wenn der Leipziger Spieler Adebowale Ogungbure an den Ball kommt, in Hamburg präsentieren sich einige Chemnitzer Fans mit Hitlergruß. Rassismus und Antisemitismus ist Alltag in deutschen Fußballstadien, keine zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft. mehr