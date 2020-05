Unterwegs an der Flensburger Förde Sendung: Ostseereport | 24.05.2020 | 18:00 Uhr 43 min | Verfügbar bis 24.05.2021

In Zeiten von Corona und geschlossener Grenzen muss auch der Ostseereport in heimischen Gewässern bleiben. Statt in Europas Norden, geht es an die Flensburger Förde.