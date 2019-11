Winterbaden in der Ostsee

Winterbaden hilft, gesund zu bleiben und härtet ab, sagen die Mitglieder der Rostocker Seehunde. Mitten am Hauptstrand in Warnemünde gehen sie derzeit jedes Wochenende in die Ostsee.