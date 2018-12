Siebdruck: Vom Unikat bis zur Serie

Nordtour - 22.12.2018 18:00 Uhr

Meike Marie Buchholz fertigt jedes ihrer Siebdrucke von Hand. In ihrem Laden in Hamburg verkauft sie eigene Stücke und bietet Kurse an. Dort können Teilnehmer eigene Motive drucken.