Schwitzen mit den Aufguss-Profis

Nordtour - 11.05.2019 18:00 Uhr

In der "Event-Sauna" im Osnabrücker Nettebad sind zwei echte Profis am Werk: Sabine Bunnenberg und Bettina Etmann. Sie gehören zu den besten Aufgießerinnen in Deutschland.