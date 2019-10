Herbstliche Weinprobe auf dem Ingenhof

Nordtour - 19.10.2019 18:00 Uhr

In der Holsteinischen Schweiz in Malkwitz liegt der Ingenhof. Seit elf Jahren wächst am Südhang der Wein. Weinkenner wissen das Tröpfchen von Melanie Engel zu schätzen.