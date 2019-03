Graal-Müritz: Hundetraining im Urlaub

Nordtour - 02.03.2019 18:00 Uhr

In Graal-Müritz können Urlauber ihren Hund für den Alltrag trainieren. Jörg Vogelgesang weiß, was zu tun ist, wenn der Hund nicht vernünftig an der Leine geht oder Angst vor Gewitter hat.