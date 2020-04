Eine hanseatische Frühstücksweltreise Sendung: Nordtour | 10.04.2020 18:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 10.04.2021

Kochbananen-Sandwich, orientalisches Eier-Gericht oder süß eingelegter Hering? Wer in Hamburg zum Frühstück mal was Neues ausprobieren will, hat jede Menge Möglichkeiten.