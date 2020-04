Den Frühling in Hamburg genießen Sendung: Nordtour | 10.04.2020 18:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 10.04.2021

Modeassistentin Hannah Lutterbach zeigt, wo sie den Frühling in Hamburg am liebsten genießen möchte. Der Streifzug beginnt in der Speicherstadt.