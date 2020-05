Zukunft der Geburtenstation in Crivitz ungewiss Sendung: Nordmagazin | 14.05.2020 | 19:30 Uhr 2 min | Verfügbar bis 14.11.2020

Die Geburtenstation in Crivitz soll Ende Juni schließen, die angekündigte Kindertagesklinik in Parchim lässt auf sich warten. In Schwerin tagt der Landtag erneut zu dem Thema.