Zu warm: Kein gutes Maränenjahr Sendung: Nordmagazin | 15.08.2020 | 19:30 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 15.08.2021

In den Sommermonaten machen sich die Müritzfischer auf die Suche nach Maränen. Doch die heiß begehrten, aber sehr kleinen Fische in den Seen aufzuspüren, ist gar nicht so leicht.