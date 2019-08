Wohnen in einer ehemaligen Schwimmhalle

Nordmagazin - 18.08.2019 19:30 Uhr

In Schwerin-Lankow wurden in die alte Schwimmhalle Wohnungen eingebaut. Es war die letzte Rettung für den Bau aus DDR-Zeiten, in dem Tausende Schweriner schwimmen lernten.