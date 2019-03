Wie kann der ländliche Raum gestärkt werden?

Nordmagazin - 13.03.2019 19:30 Uhr

Der ländliche Raum im MV ist nicht so, wie er sein sollte, findet der AfD-Abgeordneten Ralph Weber. Sein "Dackel-Spaziergang" in Baden-Württemberg - wo alles besser ist - kam im Landtag nicht gut an.