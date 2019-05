Weltrekordversuch: Die höchste Sandburg der Welt

Nordmagazin - 29.05.2019 19:30 Uhr

Mit 16,68 Meters wurde in Duisburg die höchste Sandburg der Welt von Hand gebaut. In Binz wollen sie diesen Rekord knacken. Am 5. Juni wird sie der Jury vorgeführt.