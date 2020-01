Warnemünder Turmleuchten zum Jahresauftakt Sendung: Nordmagazin | 01.01.2020 19:30 Uhr 3 min | Verfügbar bis 08.01.2020

In Rostock-Warnemünde wird am 1.1. traditionell der Jahresauftakt mit einer spektakulären Show gefeiert. David Pilgrim hat die Besucher gefragt, was sie sich vom neuen Jahr wünschen.