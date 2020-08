Waldbrandgefahr: Unterwegs mit dem Förster Sendung: Nordmagazin | 16.08.2020 | 19:30 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 16.11.2020

In Mecklenburg-Vorpommern herrscht hohe Waldbrandgefahr – in einigen Regionen gilt sogar die höchste Warnstufe. Revierförster Gunnar Horack erklärt, was das konkret bedeutet.